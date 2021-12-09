الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«قطاع الأعمال»: الشركات التابعة تُنفذ مشروعات بـ17 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

تابع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، موقف مساهمة شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتلقى الوزير، خلال اجتماعه مع المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقريرًا حول نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء وغيرها.

وأشار التقرير، إلى أن شركات النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) ، النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) ، مصر لأعمال الاسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية حوالي 17 مليار جنيه، ضمن مشروع تطوير الريف المصري.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة، لافتًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا، من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن.

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