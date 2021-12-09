استولى على 6.5 مليون جنيه.. إخلاء سبيل صراف القومسيون الطبي بأسيوط

أمر المستشار محمد صفوت رئيس نيابة قسم ثانٍ أسيوط، بإخلاء سبيل صراف مالي بمديرية الصحة والمسؤول عن تحصيل مبالغ القومسيون الطبي والمعامل المركزية، بضمان وظيفته وإعطاؤه مدة نهاية الشهر لتدبير أموره حسب طلب الدفاع لتسديد المبالغ المالية المستحقة وتشكيل لجنة من المديرية المالية والمحافظة لفحص أعمال المتهم، إثر كشف الجهاز المركزي للمحاسبات وجود اختلاسات وتلاعب في مبالغ التحصيل عهده المتهم.

- تفاصيل الواقعة

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط رقم 455 لسنة 2021، كشف قيام أحد الموظفين بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 6.5 مليون جنيه من حصيلة إيرادات القومسيون الطبي والمعامل المركزية دون أن يلاحظه مسؤول المالية.

وجاء في التقرير قيام الصراف المسؤول عن تحصيل تلك الرسوم ويدعى «ح .ح» باختلاس جزء من المبالغ المحصلة بمعرفته، وذلك من خلال قيامه بتحصيل الرسوم من المواطنين نقدا، حسبما ورد بإقراره بتاريخ 22 نوفمبر 2021 ثم إعادة توريدها على ماكينات "GPOS" بمبالغ تقل عن المبالغ المحصلة فعليا.

وتبين لدى مطابقة المبالغ الموردة من خلال تلك الماكينات والمثبتة بالتسويات النقدية في الوحدة الحسابية مع المبالغ الموجودة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وجود فارق بينهما وبالرجوع التسويات النقدية، تبين قيام الصراف بتكرار إلغاء إيصالات حوافظ التسوية المطبوعة من ماكينة "GPOS"، وذلك بهدف تغطية المبالغ التي قام باختلاسها.

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اعترف بالاستيلاء على المبالغ.