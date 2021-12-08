سقوط برميل خرساني على بائع في الدقهلية لسوء الأحوال ‏الجوية

أصيب بائع خضروات متجول في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، بإصابات خطيرة بعدما سقط عليه ‏برميل به خرسانة من سطح أحد المنازل أثناء تواجده ببندر منيه النصر، نتيجة لسوء الأحوال ‏الجوية وحالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة مستشفى منية النصر المركزي، بوصول ‏بائع خضروات متجول ومقيم ميت محمود مركز ‏المنصورة، مصابا بكسر في الجمجمة وجرح متهتك وفقدان بعظام الجمجمة تم تحويله مستشفى ‏المنصورة الدولي ‏لاستكمال العلاج هناك لخطورة حالته.

انتقلت مباحث منية النصر إلي مكان الواقعة، وتبين إصابة حمودة يوسف السيد، 57 سنة، بائع خضروات متجول ومقيم ميت محمود مركز ‏المنصورة، ‏بإصابات ‏خطيرة نتيجة سقوط برميل به خرسانة من سطح أحد المنازل أثناء تواجده ببندر منيه النصر، ‏وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.