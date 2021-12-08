السيطرة على حريق بمسجد بلال القديم بشبرا الخيمة.. والنيابة تحقق

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في حريق هائل نشب بمسجد بلال القديم بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه تم الدفع ب3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما لم يسفر الحريق عن خسائر بالأرواح.

البداية عندما تلقت الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من الأهالى بنشوب حريق بمسجد بلال القديم بحارة فاروق بلال متفرع من شارع داير الناحية بجوار مسجد الشهداء بهتيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.