روسيا تحتج لدى أمريكا على تدريبات «خطيرة» للسفن والطائرات قرب حدودها

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنها سلمت مذكرة احتجاج للسفارة الأمريكية في موسكو على قيام طائرات وسفن حربية أمريكية وأخرى تابعة لحلف الأطلسي بتدريبات "خطيرة" قرب الحدود الروسية.



وكتب متحدث باسم الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن روسيا تدعو لإجراء حوار ومناقشات حول توفير ضمانات أمنية وسبل خفض حدة التوتر العسكري والسياسي.

يشار إلى أن هناك محادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.

وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة، ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة.

على صعيد آخر، أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تناقش مع الحلفاء خيار العزل الكامل لروسيا عن النظام المالي العالمي في حال قامت السلطات الروسية بغزو أوكرانيا.

وقالت نولاند، خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد تحدثنا عن أنه قد يكون مناسبًا عزل روسيا بشكل كامل عن النظام المالي العالمي مع جميع العواقب على قطاع الأعمال الروسي والشعب الروسي، وإمكانياتهم للعمل والسفر والتجارة".

ويزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفي فيه موسكو ذلك وتؤكد استفزازية التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سابقًا، إن بلاده تصر على عدم تحرك الناتو نحو الشرق، مضيفًا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.