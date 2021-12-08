زيادة رحلات الشحن الجوي بقرية البضائع ببرج العرب

كشفت مصادر مطلّعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الجوية التجارية الدولية بمطار برج العرب خلال الآونة الأخيرة، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي وبدء حصاد المنتجات الزراعية وتصديرها الى الخارج.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن قرية البضائع بمطار برج العرب تشهد انتعاشة في حركة الشحن الجوي عبر طائرات الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" للشحن الجوي، إضافة إلى بعض طائرات الشحن الجوي التابعة لبعض شركات الطيران العالمية.

أشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار برج العرب تشدد الإجراءات التدابيريّة والاحترازيّة على البضائع بمرحلتي السفر والوصول، فضلاً عن عمليات التعقيم والتطهير اليومية لكافة المخازن التابعة للقرية بالمطار، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة الوقائية المتعارف عليها في عمليات تخزين البضائع بمخازن القرية.

أوضحت المصادر أن اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات أشادت بسلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والسلامة الصحية المتبعة بجميع صالات السفر والوصول وقرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، خلال عمليات التفتيش التي قامت بها اللجنة خلال الأيام الماضية بقيادة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني وأعضاء من وزارات الدفاع والشرطة والصحة والجهات المختصة، تزامنًا مع الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.

وأوضحت أن الحركة الجوية والركابية بمطار برج العرب تشهد انخفاضًا ملحوظًا في بعض أيام الأسبوع، تزامنا مع انطلاق الفصل الشتوي وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال تلك الفترات.

وتابعت المصادر أن مطار برج العرب شهد مؤخرًا عودة تشغيل الرحلات الجوية الدولية بين الإسكندرية والكويت عبر شركة الخطوط الجوية الكويتية عقب تعليق استغرق عدة سنوات، لافتًا إلى قرب تشغيل خطوط جوية دولية جديدة العام المقبل، حيث سيتم الإفصاح عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.