غضب وفد البرلمان بمرسى مطروح لعدم حضور ممثلو المجتمعات العمرانية اجتماع المحافظ

انتقد النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مرسى مطروح، للوقوف علي مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، عدم حضور مسئولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاجتماع الذي حضره الفريق أركان حرب محافظ مرسى مطروح وجميع قيادات الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتوصل لحلول لبعض المشكلات التي تهم المواطن.

وقال حمودة، في حضور محافظ مرسي مطروح، الجميع يعلم ان القيادة السياسية توفر جميع الإمكانيات لحل أي مشكلة تتعلق بحياة المواطن في أي بقعة في جمهورية مصر العربية، لكن ما شهدناه اليوم بحضور النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يؤكد أن هناك مسئولين غير مهتمين بهذه المشاكل او هموم المواطن، وعدم حضور المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي علامة استفهام كبرى تحتاج للتوضيح، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هموم المواطن ومتابعة تنفيذ المشروعات غير ذات أهمية بالنسبة لهم؟

وأكد رئيس لجنة الاسكان وجميع أعضاء الوفد البرلماني، على وجود نية حقيقية وإصرار من اللواء خالد شعيب، لسماع صوت المواطن في مرسي مطروح، وهناك إصرار على الحل الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبهم طالب أعضاء الوفد البرلماني، برد من وزارة الإسكان، لتوضيح عدم حضور مسئولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين على دعمهم الكامل لمحافظة مرسي مطروح ومواطنيها.

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليًا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بالكامل، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة حقيقة على الأرض.