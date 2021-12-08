ضبط مدير مخزن بحوزته 1180 لتر زيوت سيارات مجهولة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وتبين اتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع مجهولة المصدر، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

وتم ضبط 1180 لترا من الزيوت المعدنية، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، فتم التحفظ على المضبوطات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.