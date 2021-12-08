شقيقة ضحية القتل على يد زوجها بالطالبية: «قتلها وعاش مع الجثة ثلاثة أيام»

استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال شقيقة ضحية القتل على يد زوجها في فراش الزوجية بمنطقة الطالبية في الهرم.

وقالت السيدة إن شقيقتها كانت تعاني من إعاقة في اليدين والقدمين، وكانت ترفض زواجها لأنها كانت ليست مؤهلة للزواج، مشيرة إلى أنها تزوجت عن طريق دار رعاية أيتام كانت نزيلة بها، وأن شقيقها الأكبر أودعها تلك الدار من أجل رعايتها، وبعد أشهر عدة تقدم إليها شاب عن طريق الدار وأن دار رعاية الأيتام أبلغت شقيقها الأكبر بأنها ستتزوج وستغادر الدار.

وقالت إن الضحية تبلغ من العمر 19 سنة، وأنها تعرضت للتعذيب على يد زوجها طوال أشهر زواجها وأنها كانت تشكو إليها وإلى شقيقتها التي تصغرها معاناتها مع زوجها الذي كان يعذبها عن طريق الضرب بسلك الكهرباء، وأن واقعة التعذيب بسلك كهربائي كانت قبل قتلها بأسبوع فقط، وأنها جلست مع شقيقتها الكبرى يومًا ثم عادت إلى منزل الزوجية في الطالبية.

وقالت إنها تلقت اتصالًا من جيران شقيقتها أخبروها بمقتلها وعندما ذهبت إلى مكان الشقة وجدت جثمان شقيقتها متحللًا، وعرفت من الشرطة أن زوجها قتلها وقت أن عاد إلى المنزل ليلًا ووجدها نائمة فقام بإيقاظها من النوم وجمعتهما علاقة وقتلها خلال العلاقة خنقًا وعاش مع الجثمان 3 أيام حتى ظهرت الرائحة وبعدها تركها وفر هاربًا.

وتابعت شقيقة المجني عليها في حديثها للشرطة أن المتهم كان دائم الاعتداء عليها بالضرب ومعاملتها بشكل سيئ، وأنه خطط لجريمة القتل قبل تنفيذها.

واعترف الزوج المتهم قاتل زوجته في منطقة الطالبية بالهرم، بالاتهامات المسندة إليه من قبل النيابة العامة بجنوب الجيزة، وقال إنه خلال الفترة الأخيرة زادت المشاكل بينه وبين زوجته، ودائمًا ما كانت تتطور لحد التراشق بالألفاظ حتى يتدخل الجيران أو الأهل للفصل بينهما.

وتابع الزوج أن الخلافات كانت تهدأ تدريجيًا، لكنها سرعان ما تتجدد مرة أخرى، حتى وصلت لطريق مسدود، وفى المرة الأخيرة، حدثت بينهما مشاجرة عنيفة، دفعته لخنق زوجته باستخدام وسادة الفراش حتى تأكد من مفارقتها الحياة، بعدها ظل يفكر في كيفية إخفاء الجثة، لكنه لم يهتد إلى طريقة آمنة، مما دفعه للهرب من المنزل خشية افتضاح أمره، وتابع الزوج في اعترافاته أنه توجه إلى مسقط رأسه بمحافظة بنى سويف، واختبأ بمنزل أسرته، إلى أن تم افتضاح أمره وكشف جريمته والقبض عليه.

وأمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بمنطقة الطالبية بعد خلافات زوجية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.