بقيمة مليون ونصف جنيه.. القبض على تاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص ؛ لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة مليوني ونصف جنيه، في محافظة الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة، في محافظة الدقهلية.

وعلى أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك والشركات الصرافة أو بيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، و بمواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن إجمالي المبالغ المالية التي قام باستبدالها خلال عامين ما يعادل مليوني ونصف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.