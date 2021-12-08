تداول 905 أطنان بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 905 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة و66 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 223 طن بضائع عامة و181 شاحنة و14 ملاكي وتصدير و34600 طن فوسفات متجهة الي اندونسيا.

وشملت حركة الواردات 682 طن بضائع عامة و259 شاحنة و52 ملاكي ويتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 45 شاحنة، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 80 شاحنة و 38 ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 45 شاحنة، و 13 ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 19 شاحنة، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنة و 4 ملاكي، والسفينة امل بحمولة 58 شاحنة و 8 ملاكي، والسفينة PALTIC SPIRIT متجهة الي اندونسيا بحمولة 34600 طن فوسفات.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 70 شاحنة بحمولة 676 طن و 6 طن ترانزيت الي ليبيا 1 سيارة ملاكي وتصدير 13 شاحنة بحمولة 223 طن و2 سيارة ملاكي.

كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر؛ إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس صباح اليوم الاربعاء نظرا لسوء الأحوال الجو مائية وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة والضغط الجوي 1019 واتجاه الرياح جنوبية غربية.

وأكدت أن حالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار ودرجة الحرارة 15.4 درجة مئوية والرؤية 2 كم وتم إيقاف كافةالأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخلومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواحوالممتلكات الخاصة والعامة.