الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للراغبين في السفر إلى أمريكا وفرنسا.. شروط الرحلات الجديدة

مصر الطيران
مصر الطيران

بدأت مصر للطيران تطبيق تعليمات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس الخاصة بالإجراءات الصحية الجديدة للمسافرين، وأكدت الشركة ضرورة التزام جميع المسافرين على رحلاتها  المتجهة من القاهرة إلة كل من نيويورك وواشنطن اللذين تتراوح أعمارهم من سن عامين فما فوق، بتقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط، أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافي من فيروس كورونا في غضون ٩٠ يوما من تاريخ السفر.

وتطبق تلك الإجراءات أيضا على المسافرين إلى دولة فرنسا ، في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وناشدت مصر للطيران عملائها على جميع الركاب المسافرين على رحلاتها من القاهرة إلى باريس سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم ضرورة تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة ب٤٨ ساعة أو توفير شهادة تحليل (Antigen test) لمن يزيد أعمارهم عن ١٢ عاما. 

يشار إلى أن شركة مصر للطيران أعلنت أنه فيما يخص القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  خلال الـ14 يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

وقامت الشركة أيضا بإطلاق تخفيض 50% على أسعار تذاكر رحلاتها الدولية من داخل مصر وخارجها على درجتي رجال الأعمال والسياحية.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة بالتخفيض عند شراء التذاكر يوم 26 نوفمبر 2021 والسفر في الفترة من ١ يناير حتى ١٥ مايو ٢٠٢٢.

ويمكن أيضاً للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني اوً أي خط أرضى أوزيارة أحد مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر في مصر وحول العالم. وأوضحت الشركة، أنه سيتم إجراء تحليل «ID Now Covid-19» وفي حال إيجابية النتيجة للاختبار، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلىمستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

 

مصر رحلات مصر للطيران المصريين في الولايات المتحدة فرنسا فيروس كووا الاجراءت الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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