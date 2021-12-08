الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه الفيوم» يتابع مشروعات «حياة كريمة» بيوسف الصديق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، جولة ميدانية لمتابعة  مشروعات حياة كريمة لتنمية الريف المصرى بمركز يوسف الصديق برفقة المهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة لمشروعات "حياة كريمة" والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه.

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وتفقد النجار أعمال إنشاء خزان ورافع كحك والذى يبلغ تكلفة إنشائه نحو 43 مليون جنيه وبطاقة تصميمية تقدر بنحو 7 آلاف متر مكعب بتصرف طلمبات 250 لتر ثانية ويعمل على تحسين وزيادة ضغوط مياه الشرب بقرى كحك بحرى بمركز يوسف الصديق.

كما تفقد أعمال إنشاء خط مياه الشرب قطر ٧١٠ مم نوع بولى ايثلين ويبلغ طوله نحو ٦ ك م ومساره يبدأ من ابشواى حتى العونى بكحك وذلك بهدف زيادة ضغوط مياه الشرب بقرى كحك بحرى.

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وتفقد أعمال المد والتدعيم والإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي بقرية قوته حيث تبلغ حجم الأعمال فيها طبقا للخطة الموضوعة نحو ٦٥٠٠ متر طولى مواسير بلاستيك أقطار ٢٠٠ و٢٥٠ و٤٠٠ و٤٥٠ مم هذا بجانب أعمال المد والتدعيم لقرى الشواشنه بطول ٣٥٠٠ متر وكحك بطول ١١ ك م.

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كما أصدر رئيس الشركة تعليماته للجهات المنفذة للمشروعات بقرى حياة كريمة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات من خلال خطط زمنية محددة لقياسها ومقارنتها  بنسب التنفيذ على الأرض من أجل تقديم خدمة ومنتح جيد يناسب تطلعات وطموحات المواطنين هذا بجانب توفير كافة الاعتمادات المالية وتسهيل كافة الإجراءات التى تساعد على الإنجاز والانتهاء من كافة الأعمال فى موعدها المحدد.

رئيس مياه الفيوم يتابع مشروعات حياة كريمه بمركز يوسف الصديق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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