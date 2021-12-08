الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: تعيين 34 شابًا من مختلف المؤهلات بشمال سيناء

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 34 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك  ضمن 124  شابًا مسجلين من راغبى العمل، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقامت المديرية، باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، و28 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 32 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم اثنان من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 655  شابًا مسجلين من راغبى العمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقامت المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، و15 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

فيما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 42 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 401 شاب مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقامت المديرية، باستخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

بينما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، قد عينت 29 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 166 شاباً مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

كما قامت المديرية، باستخراج 13 شهادة قياس مستوى المهارة، و13 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء القطاع الخاص كعب العمل رخصة مزاولة الحرفة

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وائل لطفى

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