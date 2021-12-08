«سعفان» يتابع الإجراءات الاحترازية بالقوى العاملة بقنا

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك بعد استلام المطهرات ومعدات الرش ومهمات الوقاية الشخصية من الوزارة، لتعقيم وتطهير ورش جميع الإدارات والمكاتب المركبات التي تقل العاملين إلى المديريات بجانب السيارات الخاصة بالموظفين.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة والمواطنين والعمال وأسرهم منعا لانتشار وباء "كورونا" ومتحوراته الجديدة.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بقنا بتشكيل فريق عمل برئاسة حسام طلبة مدير المديرية، وعبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، لمتابعة تعقيم جميع الأماكن التي يتردد عليها الجمهور بمركز التدريب المهني من طالبي استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمركز والمتقدمين للدورات التدريبية المجانية، وكذا تم تعقيم المباني الإدارية والورش الملحقة بالمركز.

ووجه مدير المديرية، العاملين بضرورة التأكد من حصول المواطنين على اللقاح المضاد للفيروس، وعدم دخولهم مقار المديرية أو مراكز التدريب إلا بعد مراجعة الشهادة التي تثبت تلقي اللقاح والمعتمدة من وزارة الصحة طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأنشأت مديرية القوى العاملة بقنا الشباك الواحد لاستقبال المواطنين، لتقديم خدمات جمهورها في سهولة ويسر وانسيابية بالعمل، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، وقد تم تخصص مكان الشباك الواحد ليليق بالتعامل مع الجمهور.

وأشار مدير المديرية إلى أن المكان المخصص للشباك الواحد لخدمة المواطنين به أيضا مكان لتلقى الشكاوى العمالية فى مختلف مجالات المديرية والرد على استفسارات المواطنين، دون الحاجة للمواطن للانتقال للإدارة المختصة، حيث سيكون هناك ضابط اتصال يقوم بتزويد الموظف المسئول عن شباك الاستفسارات بالرد على أى استفسار للمواطن، فضلًا عن تخصيص أحد الموظفين لمتابعة الشكاوى والردود من المواطنين.