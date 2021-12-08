الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميونخ الألمانية تفرض حظرا على المشروبات الكحولية فى مناطق المشاة بسبب كورونا

المشروبات الكحولية
المشروبات الكحولية

فرضت مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا حظرا على المشروبات الكحولية في مناطق المشاة وفي سوق الأغذية المركزية الشهيرة "فيكتوالين ماركت" بسبب جائحة فيروس كورونا.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أعلنت المدينة  أن الحظر سيبدأ سريانه من اليوم الأربعاء بين الساعة 11 صباحا و11 مساء بالتوقيت المحلي يوميا.
 

وفى ليلة رأس السنة، سيطبق الحظر بشكل مستمر من الساعة 11 صباحا يوم 31 يسمبر حتى 11 مساء في يناير.


وقال عمدة ميونخ ديتر رايتر إنه سيكون من غير المفهوم إلغاء أسواق عيد الميلاد التقليدية، مع الاستمرار في الوقت نفسه في السماح بشرب الكحوليات في المناطق التي يتردد عليها المارة بشكل كثيف في وسط المدينة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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