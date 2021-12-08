فرنسا: ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات من جانب المصابين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية عن ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات من جانب أفراد مصابين بفيروس كورونا.



وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن هذا الارتفاع ناجم عن الزيادة في الإصابات الجديدة بكورونا في منتصف نوفمبر.



وأفاد منشور لوزارة الصحة الفرنسية أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات الفرنسية ارتفع بمقدار 618 حالة ليصل إلى إلى 12714.



وأضافت باريس أن عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة ارتفع بمقدار 160 ليبلغ 2351 حالة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.