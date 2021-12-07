بن زايد: أبو ظبي ماضية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة مع السعودية

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تغريدة على «تويتر» رحب فيها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصل إلى أبو ظبي.

وكتب آل نهيان في تغريدته المصحوبة بمجموعة من الصور خلال استقبال ولي العهد السعودي في أبو ظبي: «أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات، ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين».

وأكد أن التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية للدولة تستمر يومين.

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ووصل الأمير محمد إلى الإمارات بعد زيارة أداها إلى سلطنة عمان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي في قصر الوطن بأبوظبي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

واستعرضا خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناولا أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

بن زايد

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