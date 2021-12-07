الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يدعو المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء

القاضي يعقد أجتماع
القاضي يعقد أجتماع لأستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة آلية استكمال كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنينن.

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حضر الاجتماع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، والجهات المعنية. 

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وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز التسع، بسرعة العمل على إنهاء طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين على مدار الفترات الماضية حرصًا على تحقيق الصالح العام.

ودعا محافظ المنيا، كافة المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية كلا في نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج "10" النهائي، وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، على أن يتوافر في الموقع المراد التصالح عليه الشروط التالية، ألا تزيد مساحته عن 200 متر، ولا يتجاوز الارتفاع عن الأرضي وثلاثة طوابق.

محافظ المنيا يعقد أجتماع أستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء أستكمال إجراءات التصالح الدكتور محمد أبو زيد اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفى

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