محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي وأعمال تركيب المعدات بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 97%، والمقام على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة 90 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في خلال ديسمبر الجاري.

ويشمل المصنع إنشاءات مباني، وخطوط التدوير والمعدات المتحركة، ويأتي تنفيذه ضمن بروتوكول تعاون بين وزارات "التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط "، وتبلغ طاقته التشغيلية 20 طن/ ساعة، ويتكون من “سور، ومبنى الأمن، ومبنى الكهرباء، وغرفة الميزان، ومبنى إداري، وورشة، ومظلة معدات، ومظلة سيارات، ومظلة استقبال مخلفات”.

كما يحتوي المصنع على خطوط ميكانيكية بتكنولوجيا كورية، وتشمل خط الفرز وخطًا لإنتاج الوقود البديلRDF، وخط إنتاج سماد.