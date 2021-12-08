الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بعيدًا عن العمليات.. طرق تصغير الأنف بشكل طبيعي وآمن

تصغير الأنف
تصغير الأنف

ترغب الكثير من الفتيات، تصغير ملامحهم التي تبدو أكبر من الطبيعي، ولا سيما الأنف، وهي الشيء الأكثر بروزًا في الوجه، وتعاني الفتيات كثيرًا من شغله حيزًا أكبر مما تريد، وفي كثير من الأحيان تذهب الفتيات إلى إجراء عمليات جراحية بهدف تصغير الأنف، إلا أن مخاطر هذه العمليات كبيرة، ومن الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات كبيرة.

في السطور التالية نقدم طرقًا بعيدة عن الجراحة، يمكن الحصول من خلالها على مظهر لائق للأنف، بحسب ما ورد في موقع "jamelatalalam".

استخدام مكعبات الثلج:

ولا عجب في ذلك ففي كثير من الأحيان يكون الأنف كبيرًا، لإصابته بالتهابات أو تهيج في البشرة بفعل حرارة الشمس أو غيرها، ويكون في الأصل الأنف صغيرًا وهذه العوامل هي من أدت إلى إظهاره بهذا الشكل، ولهذا فإنه من السهل التخلص من ذلك عن طريق لف قطعة قماش على مكعب من الثلج، وتمريره على الأنف لمدة عشر دقائق يوميًا.

الزيوت الطبيعية:

تساعد الزيوت الطبيعية على امتصاص جميع الدهون المتراكمة في منطقة الأنف، مما يجعلها تبدو أصغر، ومن أهم الزيوت التي تقدم ذلك، زيت الحلبة، والخروع، قومي بخلط كميات متساوية من الخروع والحلبة، ودهن الوجه كامل مع الاهتمام بمنطقة الأنف وتدليكها جيدًا، وبعد ربع ساعة قومي بشطف الوجه بماء بارد، وللحصول على نتائج أفضل قومي بتكرار التجربة مرتين أسبوعيًا، مع التأكيد على البعد عن منطقة العين.

استخدام المكياج:

يمكن اعتبار المكياج الخيار الأخير، لكنه أسهلهم، وأكثرهم سرعة، ويمكن من خلاله الحصول على نتيجة مماثلة تمامًا لعمليات التجميل، فإن أتقنتي تصغير الأنف، من خلال المكياج، فالأمر سوف يصبح من السهل تكراره في جميع المناسبات التي ترغبين فيها القيام بذلك، وأكثر أدوات المكياج التي يمكن من خلالها تصغير الأنف، هو الكونتور، أو أي نوع من أنواع الآيشادو الغامق سواء كان بودر، أو كريمي.

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وائل لطفي

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