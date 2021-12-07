محافظة الجيزة تناشد مواطنيها بالحذر الشديد بسبب سوء الأحوال الجوية

تنوه محافظة الجيزة بأنه حرصًا على سلامة المواطنين فانه من المتوقع وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد في الأيام القادمة إلى نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط و السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق.

لذا ننصح بالتأكيد على تثبيت أية معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط وكذلك السادة قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الغبار كما انه علي المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

كان وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط بمحيط سوق الكونيسة ورفع كافة أوجه الإشغال وتعديات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام والتأكد من التزام الباعة بممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق بالباكيات المخصصة لهم حيث يقام السوق الحضاري على مساحة 1400 م2 وبطاقة استيعابية 61 باكية و 20 فرش والتى تكفى لتسكين جميع الباعة.

وفى ذلك الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الطالبية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشى الطريق العام بمحيط سوق الكونيسة الحضارى لمنع التعديات ومخالفات الباعة أسفرت عن رفع كافة الباعة وأوجه الإشغال وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات مع التأكيد على المتابعة الدورية لمحيط السوق للتأكد من عدم عودة التعديات والإشغالات مجدداً.

