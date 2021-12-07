الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات حريق شقة سكنية في 6 أكتوبر: «عدم وجود شبهة جنائية»

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

أكدت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة ، اليوم الثلاثاء، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع النيران جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق.

 تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، دون إصابات.

 

 

شبهة جنائية شقة سكنية أكتوبر تحريات المباحث مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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