علي حسين يستعد لطرح أغنيته الجديدة «سيكولالا»

يستعد المطرب على حسين لطرح أغنية جديدة تحت عنوان «سيكولالا»، من كلمات سعدوده، ألحان وتوزيع عمرو حيلم، ميكس وماستر بلال عبدالله.

وقال ريتشارد، في تصريحات، الثلاثاء "الأغنية مختلفة ومميزة، تم الانتهاء بالفعل من تسجيلها ويجري حاليًا تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وأنا دائمًا ما أتحمس لصوت علي حسين لأنه مميز و في مكانة خاصة به، قريب جدًا من الجمهور النوبي والغناء الجنوبي".

أضاف: "الأغنية ليست الأولى التي تجمعني بعلي حسين ولن تكون الأخيرة، وهناك أكثر من سينجل سيتم طرحه بالتتابع على مدار الأيام المقبلة".

من جانبه، قال حسين: "أعتبر نفسي امتداد للون الغناء الجنوبي والمدرسة الجنوبية، وهو شيء أفتخر به جدًا، الفترة المقبلة سوف أطرح أكثر من أغنية بعد فترة من الخمول نتيجة ظروف إنتاجية يمر بيها معظم المطربين الآن".

وعن سبب اختياره لأغنية "سيكولالا" قال:" لأنها أغنية مختلفة عن كل ماقدمت من قبل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، تطرح في رأس السنة أو على الأكثر في يناير 2022".

معروف أن أر أي ميديا طرحت مؤخرًا كليب، "إضحك وسيبها على الله" للمطربة فاطمة عيد، كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، ميكس وماستر ماهر صلاح، انتاج ريتشارد الحاج، منتج فني حسام محمد.

في السياق، يستعد عدد كبير من المطربين لطرح أغنياتهم المختلفة خلال الفترة المقبلة، حيث يشهد الموسم الشتوي الحالي تقديم عدد من الأغنيات السينجل اضافة الي الأغنيات الشعبي والمهرجانات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من ضمنها أغنيات للمطرب عمر كمال، وبصحبة المطربة شيماء مغربي، بينما ستعد عدد من المطربين الكبار لطرح أغنيات جديدة من ضمنها أغنية للفنانة شيرين عبدالوهاب.