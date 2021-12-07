وفق برجك الفلكي .. كيف تتفاعل مع طقس الشتاء البارد؟

يعتبر الشتاء من الفصول التى يحدث بها مزيد من التلقبات المزاجية للأشخاص مما يجعلنا نربطه بالأبراج والدوائر الفلكية، ووفقًا لتقرير نُشر عبر موقع “sweetyhigh ”، نجيب على تساؤل: كيف تتفاعل الابراج مع الطقس البارد؟.

الحمل

يميل أصحاب الحمل إلي أن يكونوا متفائلين ومندفعين ، يعتقدون أنهم يمكنهم تحمل أي شيء وهذا ينطبق أيضًا على الطقس البارد، هم دائما علي استعداد لانخفاض درجة الحرارة.

الثور

يحب مواليد الثور إنفاق المال على الأشياء الفاخرة في فصل الشتاء، خزاناتهم تكون مليئة بالمعاطف التى من شأنها أن توفر لهم الدفء، والحصول أيضا على أحذية شتوية لطيفه، يعدون ليوم الثلوج على مدار السنة.

الجوزاء

مواليد الجوزاء يسعون إلي التفاعل الاجتماعي مع أصدقائهم، مهما كانت صعبة الأجواء، لا شيء يمكن أن يبعدهم عن الأشخاص الذين يحبونهم خاصة في الشتاء.

السرطان

يشعر أصحاب برج السرطان بعلاقة قوية بالطقس، لديه تأثير قوي على مشاعرهم، فهم يعشقون الهواء البارد المنعش، والطقس البارد يهدأ أعصابهم.

الأسد

يستعد مواليد الاسد للطقس البارد بالملابس الثقيلة التي تشعرهم بالراحة طوال فصل الشتاء.

العذراء

مواليد العذراء هم فعالون، عمليون واذكياء، فالجو البارد يشعرهم دائما بمميزاتهم.

الميزان

مواليد برج الميزان يفضلون التجمع والخروجات، فهم لا يفضلون الجو البارد ويفضلون الطقس الدافئ.

العقرب

يعتبر فصل الشتاء هو الفصل الذي تؤثر علي مواليد برج العقرب، حيث أنهم يفضلون الجو الحار، فا أجواء الشتاء تجعلهم يشعرون بالاكتئاب.

برج القوس

تؤثر الشتاء علي مواليد برج القوس لفترة طويلة، فبدلاً من ارتداء ملابس البرد، يحتاجون ببساطة إلى ارتداء ملابس تسمح لهم بالبقاء نشطين، وسوف تذوب البرد ببساطة.

برج الجدي

يفضلون مواليد برج الجدي فصل الشتاء، فالملابس الشتوية تشعرهم بالسعادة.

الدلو

يميل مواليد برج الدلو للعناد، وفي حال وجدوا أنفسهم غير مستعدين للطقس البارد، يشعرون بحزن شديد.

الحوت

عندما يتعلق الأمر بالطقس البارد ، يفضل الحوت قضاء يوم كامل في السرير بدلاً من مواجهة العالم.