وفد برلماني يزور مطروح لمتابعة سير العمل في المشروعات القومية

انطلق منذ قليل، وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والإنجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعي.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إن الزيارات الميدانية تشمل تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، وذلك للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية فى كل المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى بمرسى مطروح، مؤكدًا أن اللجنة تولي المشروعات القومية اهتمامًا خاصًا.

وتابع حمودة: "الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالمشروعات التنموية ومشروعات الإصلاح والتنمية، حيث لا يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الاهتمام بمشروعات التنمية المستدامة التى انعكست نتائجها على الأرض، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة التى تحولت لمشروع قومى كبير لتحسين واقع وحياة مواطني الدولة المصرية خلال عبورهم نحو الجمهورية الجديدة، بمجموعة من المشروعات والمبادرات الرائدة في أوقات قياسية".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجولات الميدانية ستشهد تفقد التجمعات القروية وبحث مطالب الأهالي في المساكن البديلة اللائقة وتوفيرها، سيرًا على نهج القيادة السياسية الذي أحدث نهضة تنموية وعمرانية كبرى في مشروعات تنطلق نحو جمهورية جديدة تتوافر بها كل مقومات الحياة الكريمة، بالإضافة للتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة، لتفقد قرية الجميمة وبعض التجمعات السكنية بالضبعة وسيدي عبدالرحمن بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعقد اجتماع موسع في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب تفقد المشروعات العمرانية والتنموية بالمدينة.

واستكمل حمودة: "مصر أبهرت العالم أجمع بمعدلات التنمية والعمران في المشروع القومي العملاق الخاص بمدينة العلمين الجديدة، التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترًا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية".

يشارك في الزيارة، النائب أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد أبوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبدالهادى، والنائبتان رقية عبدالعزيز، وميرفت عازر.