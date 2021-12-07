ناسا تختار 4 نساء و6 رجال لتدريبهم على مهام رواد الفضاء

قدمت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أربع نساء وستة رجال جرى اختيارهم لتدريبهم كرواد فضاء من اجل المهام المستقبلية.



وقدم مدير ناسا، بيل نيلسون، الأعضاء الجدد في حدث أقيم في إلينجتون فيلد بالقرب من مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا في هيوستن.



وذكر بيان لناسا أنه تم اختيار المرشحين العشرة الجدد من بين أكثر من 12 ألف متقدم .



وقال نيلسون: "نرحب اليوم بعشرة مستكشفين جدد".



ويتراوح عمر المتقدمين العشرة بين 32 و45 عاما وينحدرون من مناطق مختلفة كثيرة في الولايات المتحدة.



وسيبدأ المتدربون فترة تدريب تستمر عامين اعتبارا من يناير المقبل .



وبإضافة هؤلاء الأعضاء العشرة، تكون ناسا قد اختارت حتى الآن 360 رائد فضاء منذ أن بدأت القيام بذلك في عام 1959.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها تنوي إطلاق مهمتها "أرتيميس 1"، أول برنامج أمريكي للعودة إلى القمر، في فبراير المقبل.

وستشكل هذه المهمة التي كان مزمعا إنجازها نهاية العام الحالي، الانطلاقة الفعلية لبرنامج "أرتيميس" الذي ستعيد الولايات المتحدة من خلاله إرسال بشر إلى القمر، بينهم أول امرأة.

وستجرى الرحلة الأولى من دون رائد فضاء: إذ سينقل الصاروخ العملاق الجديد من "ناسا"، المسمى "اس ال اس"، إلى القمر الكبسولة "أوريون" قبل أن يعود إلى الأرض.

وقال المسؤول عن المهمة مايك سارافين خلال مؤتمر صحفي إن "نافذة الإطلاق خلال شباط/فبراير تُفتح في الثاني عشر من هذا الشهر وستكون آخر فرصة لنا في 27 فبراير".

وفي حال الحاجة، خصوصا إذا لم تكن المركبة جاهزة في الوقت المطلوب، ثمة نوافذ إطلاق أخرى مرتقبة في مارس (بين 12 و27) وأبريل (بين 8 و23).

وقد جُمع الصاروخ بأكمله و"أوريون" على قمته، في مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية. ويقرب علوه من مئة متر.

وأوضح مايك سارافين أن "هذه المحطة مهمة جدا، إذ تظهر أننا في المرحلة الأخيرة قبل انطلاق المهمة".

وفي مطلع يناير، سيُنقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق لإجراء تجربة عامة، وسيتم ملء خزانات المركبة بالوقود مع إجراء عد عكسي زائف لأغراض التجربة.



وبعد هذا الاختبار، سيُعلن عن تاريخ الانطلاق المحدد.