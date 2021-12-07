ثروة أغنى رجل فى أفريقيا ترتفع لمستوى قياسى للغاية

يتجه أغنى رجل في أفريقيا لإغلاق العام بأعلى مستوى له من صافي الثروة منذ 2014، مدعوما بالسنة الثانية على التوالي من المكاسب في وحدة الأسمنت الخاصة به.

وساعد ارتفاع سعر سهم دانغوتي للأسمنت "Dangote Cement Plc" وارتفاع أسعار النفط والأسمدة في تعزيز ثروة رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي البالغ من العمر 64 عاما بما يصل إلى 2.3 مليار دولار هذا العام ليبلغ إجمالي ثروته 20.1 مليار دولار حتى 3 ديسمبر.

كما ساعد الطلب القوي على الأسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء في أكبر اقتصاد في أفريقيا على زيادة إيرادات Dangote Cement، وهي أكبر الأصول المملوكة للملياردير النيجيري.

وتستعد Dangote أيضا لإكمال مصفاة تكرير بقيمة 19 مليار دولار لتلبية طلب نيجيريا من الوقود، الذي يتم تلبيته حاليا عن طريق الواردات.

وبدأت الشركة هذا العام، أيضا في تصدير الأسمدة إلى الولايات المتحدة والبرازيل بعد الانتهاء من مصنع بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن من اليوريا والأمونيا سنويا.

وولد دانغوتي في عائلة مسلمة ثرية في شمال نيجيريا، وأسس شركته الخاصة لبيع الإسمنت في سن 21 عاما، وانتقل إلى تصنيع مواد البناء في التسعينات، بمساعدة سياسات الحكومة التي شجعت على تقليل الحاجة للواردات.

يشار إلى أن أليكو دانغوتي، قام بتأسيس أكبر مؤسسة خيرية تنموية في أفريقيا بمنحة قدرها 1.25 مليار دولار، تركز مؤسسة «دانغوتي» على المستوى المحلي، ولكنها ذات توجه عالمي، في طليعة تحسين التغذية والصحة والتعليم للنيجيريين، ويتحمس لإخراج الأشخاص الأكثر ضعفاً من الفقر من خلال التمكين الاقتصادي. والمؤسسة مساهم رئيسي في مبادرة «إنقاذ مليون حياة» كل عام في نيجيريا.

وكانت في طليعة المؤسسات لاحتواء انتشار فيروس إيبولا في نيجيريا وأجزاء أخرى من إفريقيا، وكانت أكبر مساهم خاص في الصندوق الاستئماني للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإيبولا، حيث تبرعت بمبلغ 3 ملايين دولار.

ويشغل أليكو دانغوتي عضوية عدد من المؤسسات الدولية، منها عضوية اللجنة التوجيهية لمبادرة التعليم أولاً العالمية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة؛ وعضو مؤسس في تحالف الأعمال العالمي للتعليم بقيادة جوردون؛ وعضو في مجلس إدارة مجلس الشركات المعني بأفريقيا، بالإضافة إلى عضوية مبادرة كلينتون العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.