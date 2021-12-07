الصحة العالمية تعارض نقل بلازما الدم لمصابى كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم نقل بلازما الدم من المتعافين من "كوفيد – 19" للمصابين به، حتى لو كانت حالاتهم حرجة.

و قال مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن "الآمال السابقة كانت معلقة على الطريقة، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أنها لا تزيد من فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ولا تقلل من الحاجة إلى التنفس الاصطناعي، كما أنه مكلف و تستغرق وقتا طويلا".

و أضاف: "منظمة الصحة تعارض بشدة نقل البلازما من الأشخاص المتعافين إلى المرضى الذين يعانون من مرض غير حاد، كما أنها لا تشجع على استخدام مثل هذا النقل في علاج المصابين بأمراض خطيرة وحالات حرجة".

و تم وضع التوصيات من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، حيث تم شرحها في منظمة الصحة العالمية، وأسسوا النتائج التي توصلوا إليها على 16 دراسة أجريت على 16236 مريضا.