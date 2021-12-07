الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية تعارض نقل بلازما الدم لمصابى كورونا

بلازما الدم
بلازما الدم

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم نقل بلازما الدم من المتعافين من "كوفيد – 19" للمصابين به، حتى لو كانت حالاتهم حرجة.

 

و قال مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن "الآمال السابقة كانت معلقة على الطريقة، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أنها لا تزيد من فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ولا تقلل من الحاجة إلى التنفس الاصطناعي، كما أنه مكلف و تستغرق وقتا طويلا".

 

و أضاف: "منظمة الصحة تعارض بشدة نقل البلازما من الأشخاص المتعافين إلى المرضى الذين يعانون من مرض غير حاد، كما أنها لا تشجع على استخدام مثل هذا النقل في علاج المصابين بأمراض خطيرة وحالات حرجة".

 

و تم وضع التوصيات من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، حيث تم شرحها في منظمة الصحة العالمية، وأسسوا النتائج التي توصلوا إليها على 16 دراسة أجريت على 16236 مريضا.

الصحة عالمية عالم صحة الصحة العالمية كورونا العالم بلازما الدم بلازما الصحة العالمي صحة العالمية بكورونا لصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

إيطاليا تبدأ العمل بـ الشهادة الخضراء الفائقة لكورونا

«لا أعرف أين أرفع السبابة فى التشهد أثناء الصلاة».. مستشار المفتى يرد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 7-12-2021

كندا تخطط لتصنيع عقار مضاد لفيروس كورونا فى أونتاريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها