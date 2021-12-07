حفل لفرقة «موالى» وندوة «قضايا النوع الاجتماعى» فى بيت السنارى الأثرى

يحتضن بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيًا مجانيًا، والذي تحييه فرقة "موالي" للفنانة سارة الراوي.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية والمواويل القصصية، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، وتتنوع ما بين أغاني الفلكلور الصعيدي والفلاحي والبدوي، ومن بينها أغنيات: "داري جمال العين، ومهما كان، وسيدي يا سيدي، ومن فوق شواشي الدرة، وتحت الشباك".

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، وتسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.

يشار أن الفنانة "سارة الراوي"، من مواليد محافظه الإسماعيلية، وبدأت مشوارها الفني مع شقيقتها الفنانة هند الراوي في فرقه النيل للآلات الشعبية، وعملت مع الكثير من الفنانات اللاتي يقدمن الفن الشعبي مثل الفنانة جمالات شيحه، والفنانة فاطمة سرحان. وقد أحيت الفنانة سارة الراوي الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها من خلال الفرقة التي أسستها بنفسها تحت مسمى "فرقة موالي" لإحياء التراث والفن الشعبي.

ــ "قضايا النوع الاجتماعي" ندوة ببيت السناري ..غدا

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "قضايا النوع الاجتماعي من منظور أدبي.. مجتمعي.. فلسفي"، وذلك في السادسة من مساء غد الأربعاء، في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تركز الندوة على قضايا النوع الاجتماعي من حيث التعريف والأبعاد والدور المجتمعي والتنمية المستدامة، وكذلك كيفية تفعيل النوع الاجتماعي في التطوع والمشاركة المجتمعية، ويديرها الكاتب "محمد الخَشاب" مؤسس Yalla Volunteer.

وتتحدث الكاتبة سارة بيصر عن "المَنظور الأدبي"، وهي كاتبة مصرية، صدر لها ديوان شعري، بعنوان "ترنيمة حرف"، وكتاب بعنوان "أنثى في رقصة مع الحياة"، وكتاب "مرايا الحُب والحياة"، وقد عملت في العَديد من المشاريع المُجتمعية، المَعنية بقضايا النوع، واللاجئين، والمرأة والطفل، والتنمية، وتَعمل الآن كمديرة لمركز زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة.

وتناقش الكاتبة علياء أبو شهبة "المَنظور المُجتمعي"، وهي صحفية ومدونة، عملت في عدة صحف ومواقع إلكترونية منها: روز اليوسف والوطن والتحرير، وصدر لها مؤخراً، كتاب بعنوان "الوَصم"، وهي حاصلة على العديد من الدورات التدريبية مع رويترز، ودويتشه فيليه، ومركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية في الجامعة الأمريكية.

ويتناول الدكتور كرم عباس؛ مدرس الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، "المنظور الفلسفي" بالشرح والتوضيح.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، وطرح وجهات نظر جديدة، والمساعدة في تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.