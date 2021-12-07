مشكلة الشتاء الأشهر.. أسباب رئيسية لبرودة قدميك بالطقس البارد؟

وصل الشتاء وهناك بعض الأشخاص يشعرون بالبرودة خاصة القدم، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أنشطتهم اليومية، فقد تكون هناك سلسلة من الأسباب وراء أصابع القدم الباردة يذكرها الأطباء بموقع "the sun" البريطاني.

يعد تجميد القدمين مشكلة شائعة، على الرغم من ارتداء الجوارب الدافئة والناعمة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة طبية.

قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو أنك تعاني من خمول الغدة، ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات، والتي تؤثر على الكثير من أعضائك وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، فإذا كنت تشعر بالبرد في كل مكان، بما في ذلك قدميك.

مرض رينود

مرض رينود يعني أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه البرد، فعندما تنخفض درجات الحرارة، فقد تلاحظ أن يديك وقدميك تشعر بالخدر أو برودة الجليد، الأمر الذي يتسبب في تغير لون أطرافك.

داء السكري

ارتفاع نسبة السكر في الدم مشكلة شائعة لدى مرضى السكري، ويمكن أن تكون الأقدام الباردة من مضاعفات مرض السكري أيضًا، حيث تشمل الاعتلال العصبي المحيطي وهذا يعني أن الأعصاب في قدميك قد تضررت ويمكن أن تجعل قدميك تشعر بالبرودة.

كما يمكن أن يكون الاعتلال العصبي المحيطي ناتجًا عن أمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية وإدمان الكحول ومرض السكري.

مرض الشريان المحيطي

مرض الشريان المحيطي شائع عند المدخنين والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.

يمكن أن يؤدي المزيد من التمارين والتحكم في مستويات السكر في الدم إلى تقليل أي أعراض تعاني منها، حيث يساعد أسلوب الحياة المتوازن والصحي في درء مرض الشريان المحيطي.

الدهون العالية

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في الدورة الدموية والتي يمكن أن تسبب القدم الباردة، فإذا كنت تعاني من برودة القدمين، فقد يكون ذلك بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب.

كما يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في مشاكل صحية خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، لذا تحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا.