الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مشكلة الشتاء الأشهر.. أسباب رئيسية لبرودة قدميك بالطقس البارد؟

برودة القدم
برودة القدم

وصل الشتاء وهناك بعض الأشخاص يشعرون بالبرودة خاصة القدم، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أنشطتهم اليومية، فقد تكون هناك سلسلة من الأسباب وراء أصابع القدم الباردة يذكرها الأطباء بموقع "the sun" البريطاني.

يعد تجميد القدمين مشكلة شائعة، على الرغم من ارتداء الجوارب الدافئة والناعمة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة طبية.

قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو أنك تعاني من خمول الغدة، ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات، والتي تؤثر على الكثير من أعضائك وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، فإذا كنت تشعر بالبرد في كل مكان، بما في ذلك قدميك.

مرض رينود

مرض رينود يعني أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه البرد، فعندما تنخفض درجات الحرارة، فقد تلاحظ أن يديك وقدميك تشعر بالخدر أو برودة الجليد، الأمر الذي يتسبب في تغير لون أطرافك.

داء السكري

ارتفاع نسبة السكر في الدم مشكلة شائعة لدى مرضى السكري، ويمكن أن تكون الأقدام الباردة من مضاعفات مرض السكري أيضًا، حيث تشمل الاعتلال العصبي المحيطي وهذا يعني أن الأعصاب في قدميك قد تضررت ويمكن أن تجعل قدميك تشعر بالبرودة.

كما يمكن أن يكون الاعتلال العصبي المحيطي ناتجًا عن أمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية وإدمان الكحول ومرض السكري.

مرض الشريان المحيطي

مرض الشريان المحيطي شائع عند المدخنين والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.

يمكن أن يؤدي المزيد من التمارين والتحكم في مستويات السكر في الدم إلى تقليل أي أعراض تعاني منها، حيث يساعد أسلوب الحياة المتوازن والصحي في درء مرض الشريان المحيطي.

الدهون العالية

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في الدورة الدموية والتي يمكن أن تسبب القدم الباردة، فإذا كنت تعاني من برودة القدمين، فقد يكون ذلك بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب.

كما يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في مشاكل صحية خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، لذا تحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا.

درجات الحرارة ضغط الدم مرض السكر الكوليسترول الطقس البارد الكوليسترول في الدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

«الغذاء العالمى»: مجاعة تهدد الملايين فى تيجراى أوائل العام المقبل

مى خالد: أقمت لفترة بفندق بالحسين لتحرى الدقة فى كتابة رواية «سر العنبر»

مسئولة إيطالية: الوضع الإنسانى والسياسي مأساويا

شمس الدين: الرئيس أكد على مدى اهتمامه بذوى الهمم

«أرامكو السعودية» تُوقِّع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها