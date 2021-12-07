قلق السفر.. لماذا أثار «أوميكرون» قلق العلماء في الداخل والخارج؟

لا صوت يعلو فوق فيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون"، فمؤخرًا أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا تفيد بأن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا “مثير للقلق”، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد، خاصة أنها يقاوم كافة اللقاحات المنتشرة في العالم.

وقد اكتشف العلماء حالات لمتغير جديد من فيروس كورونا يدعى أوميكرون، فهو قادرًا على التهرب من بعض الحماية المناعية التي توفرها اللقاحات، وكثير منها يعتمد على بروتين الفيروس الأصلي، فقد بدء في جنوب إفريقيا.

لماذا أثار "أوميكرون" قلق العلماء؟

في السادس عشر من نوفمبر، كان هناك 136 حالة يومية مسجلة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، وبحلول 25 نوفمبر 2021، ارتفع العدد إلى أكثر من 1200، أكثر من 80% من هذه الحالات كانت في مقاطعة "جوتنج" المكتظة بالسكان، والتي تشمل جوهانسبرج وبريتوريا.

يعتقد العلماء في مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في ستيلينبوش، جنوب إفريقيا، أن نوعًا جديدًا من الفيروس يُعرف باسم “Omicron” مسؤول عن هذه الأرقام المقلقة.

وأكد الأطباء أن هناك حوالي 50 طفرة في جينوم الفيروس بأكمله، فهذا هو البروتين الذي يسمح للفيروس بغزو الخلايا المضيفة.

القلق بين العلماء هو أن التغييرات الناجمة عن الطفرات قد تمنع الأجسام المضادة، التي تتولد من خلال التطعيم أو مواجهة نوع أقدم من الفيروس أثناء الإصابة، من تحييد الفيروس.

الأجسام المضادة العلاجية:

قال الدكتور ريتشارد ليسيلز، اختصاصي الأمراض المعدية في مركز إفريقيا للدراسات الصحية والسكان، إن جينوم "أوميكرون" يحتوي على العديد من الطفرات المرتبطة بمقاومة الأجسام المضادة.

ولا تشمل هذه الأجسام المضادة الناتجة عن التطعيم أو العدوى الطبيعية فحسب، بل تشمل أيضًا الأجسام المضادة العلاجية وحيدة النسيلة.

أصبح مطلوب بالفعل من المخالطين لحالة “Omicron” المشتبه بها أن يقوموا بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام، بما في ذلك التطعيم الكامل، حيث يوجد حاليًا 336 حالة مؤكدة من الفيروس الجديد في المملكة المتحدة.

وأكد وزير الصحة ساجد جافيد أن “Omicron” ينتشر في المجتمع في مناطق متعددة من إنجلترا.

على سبيل المثال كان على الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بالفعل عزل أنفسهم حتى تلقوا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي في اليوم الثاني بعد وصولهم.

مع إدخال التدابير الحكومية الجديدة ، سيتعين على جميع المسافرين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر إظهار دليل على وجود اختبار PCR سلبي أو اختبار التدفق الجانبي - حتى لو تم تطعيمهم بالكامل - قبل الانطلاق.