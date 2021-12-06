شكرى يسلم رئيس السنغال رسالة من الرئيس السيسى (صور)

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، ماكي سال رئيس السنغال، خلال زيارته إلى داكار للمشاركة في المنتدى الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا.

شكري ورئيس السنغال

وسلم وزير الخارجية، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس السنغال.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في فعاليات الدورة السابعة من منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا، والمنعقد بالعاصمة السنغالية "داكار".

شكري ورئيس السنغال

وألقى شكري كلمة خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى، والتي عقدت تحت عنوان "القارة الإفريقية والعالم في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".