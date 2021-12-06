منتدى الأعمال العُمانى السعودى يبحث فرص التعاون المشترك

بحث منتدى الأعمال العُماني السعودي الذي عقد، اليوم الإثنين، بسلطنة عمان فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وآفاق الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.

وأكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- عُمق العلاقات التاريخية الثنائية بين سلطنة عُمان والسعودية، مشيرا إلى تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين.

وأوضح أن تدشين المنفذ البري بين كل من سلطنة عمان والسعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.

من جانبه، قال عجلان بن عبدالعزيز العجلان، رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إن الملتقى يأتي من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في كل المجالات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.

وأكد أن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشروعات المشتركة.