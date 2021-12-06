الأسرة الروحية للأخ شارل دي فوكو تلتقي بمدرسة العائلة المقدسة في الفجالة

التقت الأسرة الروحية للأخ شارل دي فوكو بمصر، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة بالفجالة بالقاهرة، حيث ساد اللقاء الطابع الأخوي والفرح والمشاركة.

بدأ اللقاء بالتعارف، ثم تم التأمل حول نص "الشاب الغني"، انطلاقًا من المسيرة السينودسية، وكذلك الاستعداد الخاص للاحتفال بقداسة الأخ شارل دي فوكو، حيث تحدث قداسة البابا فرنسيس في نص "الشاب الغني" حول خروج يسوع على الطريق ليلتقي بالشاب الغني، والإصغاء له، كما سمع الشاب الغني كلمة من يسوع تدعوه للتجرد، وفتح قلبه لله.

تضمن اليوم أيضًا وقتًا لعمل المجموعات، بالإضافة إلى السجود أمام القربان المقدس.