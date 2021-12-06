الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأسرة الروحية للأخ شارل دي فوكو تلتقي بمدرسة العائلة المقدسة في الفجالة

الكنيسة
الكنيسة

التقت الأسرة الروحية للأخ شارل دي فوكو بمصر، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة بالفجالة بالقاهرة، حيث ساد اللقاء الطابع الأخوي والفرح والمشاركة.

بدأ اللقاء بالتعارف، ثم تم التأمل حول نص "الشاب الغني"، انطلاقًا من المسيرة السينودسية، وكذلك الاستعداد الخاص للاحتفال بقداسة الأخ شارل دي فوكو، حيث تحدث قداسة البابا فرنسيس في نص "الشاب الغني" حول خروج يسوع على الطريق ليلتقي بالشاب الغني، والإصغاء له، كما سمع الشاب الغني كلمة من يسوع تدعوه للتجرد، وفتح قلبه لله. 

تضمن اليوم أيضًا وقتًا لعمل المجموعات، بالإضافة إلى السجود أمام القربان المقدس.

الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية الانبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركي

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