«خارجية الشيوخ»: ننتظر مشروع قانون تنظيم شؤون المصريين بالخارج من الحكومة

أكد الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة في انتظار وعد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج بشأن الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم شئون المصريين بالخارج وربطهم بالدولة المصرية الأم.

وأضاف عبيد عقب انتهاء اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة دعت الوزيرة نبيلة مكرم وتم مناقشة الأمر من قبل ووعدت الوزيرة من العمل على سرعة إعداد القانون والدفع به للمجالس النيابية.

وأشار عبيد إلى أن اللجنة في هذا الاطار تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود القط لمناقشة القانون الحاكم لتنظيم المصريين بالخارج والذي صدر عام 1983.

ورأت اللجنة أن هذا القانون أصبح لا يلبي احتياجات ولا طموح المصريين بالخارج والكيانات الممثلة لهم ومن هذا المنطلق تم دعوة الوزيرة التي اتفقت مع راي اللجنة ووعدت باعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج والدولة المصرية الأم، خاصة أن اللجنة اكتشفت ان هناك اكثر من كيان ممثل للمصريين بالدولة الواحدة المقيميبن فيها ولذلك كان لابد من الحث على توحيد تلك الكيانات والتعامل معها بصورة مختلفة وبما تقضيه مستجدات العصر.

وأكد عبيد على أن اللجنة في انتظار القانون التي وعدت به الوزير وسيتم دراسته دراسة مستفيضة ومناقشته واجراء حوار مجتمعي علي نصوصه.