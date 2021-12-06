نكشف خلال التقرير التالي حقيقة خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي بعد الصور الأخيرة التي نشرها عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتسائل الجمهور عن حقيق الأمر وهل هناك خطوبة بالفعل أم أن هناك أمر ترويجي.

وبعد نشر الصور تصدرت الفنانة شيماء المغربي والفنان عمر كمال "ترند جوجل"، وكثرت الأسئلة حول هذا الأمر وتشابكت الأمور حول الصور.

حقيقة خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي

وعلم الدستور أنه لا توجد خطوبة وأن عمر كمال كتب على الصور "مش هتقولولنا مبروك ولا ايه " للترويج لعمل جديد يقدمه مع شيماء يتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة منتصف الشهر الجاري ويحاول أن يجعل الأغنية تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة ولا توجد هناك اي مراسم ارتباط وان شيماء بالفعل مرتبطة من شخص آخر.

وبحث الجمهور عن شيماء ومعلومات عن المطربة التي تبعلغ من العمر 20 عاما وهي من مواليد شهر أكتوبر 2001 في محافظة الإسكندرية وكانت اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر 6 سنوات وكانت خطوتها الأولى في الغناء على المسرح لأول مرة وهي بعمر 9 سنوات وشاركت من قبل في برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice في موسمه الرابع، حققت "شيماء" نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال أغنية "أنا جيت أمسح ماضيكو"، والتي تخطت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان عمر كمال أحيا عدد من الحفلات خلال الفترة الماضية بين تونس والمملكة العربية السعودية واتهم مؤخرا بالإساءة غلى مصر في إحدى حفلاته بالسعودية ولكنه خضع لتحقيق نقابة المهن الموسيقية ولم تثبت إدانته وحذرته النقابة من الشروع في الإساءة إلى مصر وأن يكون مثالا للمصري في الخارج وهو ما اقتنع به عمر ووافق عليه.