الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حقيقة خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي بعد الصور الأخيرة

عمر كمال مع شيماء
عمر كمال مع شيماء المغربي

نكشف خلال التقرير التالي حقيقة خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي بعد الصور الأخيرة التي نشرها عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتسائل الجمهور عن حقيق الأمر وهل هناك خطوبة بالفعل أم أن هناك أمر ترويجي.

وبعد نشر الصور تصدرت الفنانة شيماء المغربي والفنان عمر كمال "ترند جوجل"، وكثرت الأسئلة حول هذا الأمر وتشابكت الأمور حول الصور.

حقيقة خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي

وعلم الدستور أنه لا توجد خطوبة وأن عمر كمال كتب على الصور "مش هتقولولنا مبروك ولا ايه " للترويج لعمل جديد يقدمه مع شيماء يتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة منتصف الشهر الجاري ويحاول أن يجعل الأغنية تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة ولا توجد هناك اي مراسم ارتباط وان شيماء بالفعل مرتبطة من شخص آخر.

وبحث الجمهور عن شيماء ومعلومات عن المطربة التي تبعلغ من العمر 20 عاما وهي  من مواليد شهر أكتوبر 2001 في محافظة الإسكندرية وكانت اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر 6 سنوات وكانت خطوتها الأولى في الغناء على المسرح لأول مرة وهي بعمر 9 سنوات وشاركت من قبل في برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice في موسمه الرابع، حققت "شيماء" نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال أغنية "أنا جيت أمسح ماضيكو"، والتي تخطت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

يهمك أيضًا | 

بعد تصدرها «الترند» بصورة مع عمر كمال.. أبرز المعلومات عن شيماء المغربي

عمر كمال يكشف تفاصيل التحقيق معه فى نقابة الموسيقين

وكان عمر كمال أحيا عدد من الحفلات خلال الفترة الماضية بين تونس والمملكة العربية السعودية واتهم مؤخرا بالإساءة غلى مصر في إحدى حفلاته بالسعودية ولكنه خضع لتحقيق نقابة المهن الموسيقية ولم تثبت إدانته وحذرته النقابة من الشروع في الإساءة إلى مصر وأن يكون مثالا للمصري في الخارج وهو ما اقتنع به عمر ووافق عليه.

عمر كمال شيماء المغربي خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي حقيقة خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي عمر كمال وشيماء المغربي مش هتقولولنا مبروك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

الإعلان عن اختيار تحالف أمريكى ثلاثى لتطوير مجمع التحرير

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية

محمد إمام يحرر محضرًا ضد القائم على إدارة صفحته: «رفض إعطاءه الباسورد»

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا