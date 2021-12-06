بعد تصدرها «الترند» بصورة مع عمر كمال.. أبرز المعلومات عن شيماء المغربي

تصدرت الفنانة شيماء المغربي "ترند جوجل"، بعد ظهورها مع الفنان عمر كمال في صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمر كمال معلقا على الصورة، "مش هتقولولنا مبروك ولا ايه "، وظهر وهو يرتدي بدلة زفاف بيضاء اللون وحمل بوكية ورد لونه أحمر، وارتدت العروس فستانًا باللون ذاته أيضًا.

و انقسمت آراء الكثيرين حول الصورة، البعض وعلق البعض علىيها بأنها تعاون فني جديد، بينما البعض الآخر علق على أنها خطوبة وانهالت التعليقات والمباركات لهما.



وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن شيماء المغربي.



- مطربة تبلغ من العمر 20 عاما.

- ولدت في شهر أكتوبر 2001 في محافظة الإسكندرية.

- اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر 6 سنوات.

- غنت على المسرح لأول مرة وهي بعمر 9 سنوات.

- شاركت من قبل في برنامج المواهب الشهير The Voice في موسمه الرابع.

- طرحت من قبل دعاءً دينيًا بعنوان يارب اغفرلي، بمناسبة شهر رمضان.

- كانت آخر الأعمال التى طرحتها "شيماء"، أغنية بعنوان "فينك يا راحة".

- حققت "شيماء" نجاحا ساحقا منذ ثلاثة أشهر بأغنية "أنا جيت أمسح ماضيكو"، والتي تخطت ملايين المشاهدات.