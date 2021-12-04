عمر كمال يكشف تفاصيل التحقيق معه فى نقابة الموسيقين

كشف الفنان عمر كمال عن أنه خضع للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية، الجمعة، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يسيء لمصر، كما تقدم بكل الأوراق التي تنفي علاقته بما نُسب إليه.

وقال عمر كمال، خلال فيديو نشره عبر صفحته الفنية على فيسبوك: "النهاردة أنا في نقابة المهن الموسيقية عشان التحقيق، وكان شغل في تركيا وقطعته عشان طلبت التحقيق معايا فيما نسب إلي، ومشكورين النقابة نزلوا وحققوا معايا يوم الإجازة".

وأضاف عمر كمال: "وقدمت كل الإثبات إني ماليش علاقة بالإساءات التي نسبت إليّ وتفهموا وجهة نظري وبشكرهم جدًا ومستني نتيجة التحقيق، وأتمنى تطلع بصورة كويسة، وحسب ما تفهموا اللي قولته، بشكر كل الناس اللي دعمتني والمصريين والنقابة، استحالة أسيء لبلدي وأعمل حاجة زي دي".