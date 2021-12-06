استعجال تقرير الطب الشرعي لـ6 أطفال ضحايا التحرش بمدرسة فى المعادى

طالبت جهات التحقيق بالمعادي مصلحة الطب الشرعي، بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعي لـ 6 أطفال "بنات" تعرضن للاعتداء الجنسي على يد عامل أسانسير داخل مدرسة بالمعادي، وسرعة التحريات النهائية حول الواقعة.

وفي المسبق تبين أن المتهم يدعى "عبد الحميد. م"، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل عامل أسانسير داخل المدرسة، وكان يستغل عدم وجود مربية للأطفال عند دخول دورة المياه، وكان يدخلهن إليها مستغلًا صغر سنهن، وعدم إدراكهن، وكان يتعامل معهن وباقي زملائهن، على أنه يغسل مناطق عفتهن، ولكنه يهتك عرضهن.

ووجهت جهات التحقيق، للمتهم، اتهامات بهتك عرض طفلة بعد استدراجها داخل دورات المياه وملامسة موطن عفتها بغير رضاها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من والدة تلميذة 4 سنوات، تتهم فيه عاملًا بالمدرسة باستدراجه طفلتها والتحرش بها وهتك عرضها داخل دورة المياه، وعلى الفور ألقت قوة أمنية، القبض على المتهم، وبإحالته للنيابة أمرت بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.