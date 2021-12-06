الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادي بـ«حماة الوطن»: تفعيل دور أكاديمية المحاماة خطوة مهمة

الدكتور حامد عبد
الدكتور حامد عبد اللطيف

قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانون والقيادي بحزب "حماة الوطن"، إن تفعيل دور أكاديمية المحاماة الذي يناقشه مجلس الشيوخ خطوة مهمة وتطبيق لما نص عليه قانون المحامين بشكله الجديد، مشيرًا إلى أن المحاماة مهنة حرة تعتمد في المقام الأول على المعرفة  والثقافة بجانب البحث والاطلاع بشكل مستمر على القانون والتشريعات، خاصة التي يتم مناقشتها داخل المجالس النيابية. 

وأضاف الهدهد في تصريحات له، اليوم أن تأسيس جيل جديد من المحامين بشكل أكاديمي تحرك هام ويساهم في  التكوين القانوني والبحثي لدى الأجيال الجديدة ويوفر بيئة جديدة لهم في ظل التغيرات التي تحدث في العالم فيما يتعلق بالقانون ومنظومة العدالة  مشيرا إلى أن المواد رقم 230- 231  من قانون المحاماة، تتضمن إنشاء أكاديمية تسمى الأكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية، وتكون تابعة لنقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي.

وأشار الفقيه القانوني أن  إنشاء الأكاديمية يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق العدالة الناجزة، حيث تعد فترة إعداد علمي وأكاديمي على يد مجموعة من الفقهاء وشيوخ المهنة وأساتذة القانون تفيد منظومة العدالة وتطوير من مهارات طلاب كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات المصرية.

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجان المختصة حول  مقترح برلماني بإنشاء تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وقال رئيس المجلس إنه يجب على جميع المحامين وخصوصًا الخبراء والقادرين أن يتكاتفوا فيما بينهم لإنشاء هذه الأكاديمية لدورها الريادي في تحقيق العدالة.

وأضاف أن إنشاء الأكاديمية قانونيًا قد حسم من خلال قانون المحاماة وتفعيل المادة (231) من القانون، موضحًا أننا ناقش تفعيل هذه الأكاديمية حاليًا.

وكان أوصى تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها  بقبول الاقتراح برغبة شكلًا.

الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد دور أكاديمية المحاماة مجلس الشيوخ خطوة مهمة قانون المحامين التشريعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

حقيقة إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد

«رياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

سفاح الإسماعيلية يُقبّل قدم والدته.. والأم: «ينجيك ربنا يا ضنايا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا في وضع مالي صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا