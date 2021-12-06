الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين تعديا على سائق توكتوك بسبب أولوية المرور بالأميرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصَيْن لقيامهما بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توكتوك" فى الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقباله (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم").

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة "التوك توك" الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين بسبب خلاف حول أولوية المرور حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى على سالفى الذكر باستخدام أداة حادة "مفك" إلا أن أحد أفراد الطرف الثانى تمكن من استخلاصها منه وتعدى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة سائق توك توك الأميرية وزارة الداخلية القاهرة

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وائل لطفي

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