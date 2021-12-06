عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع «CEEBA»، لقاء تعريفي بمشروع «[email protected]»- «الابتكار كأداة لجلب الإبداع وتنشيط القطاعات التقليدية في منطقة المتوسط»، بحضور وائل جمال الدين، خبير استشاري بالمشروع، وناصر خليل، رئيس شعبة الملابس بالغرفة، وعدد من المهتمين بقطاعي الملابس والجلود.

وأوضح وائل جمال الدين، خبير استشاري بمشروع «[email protected]»- «الابتكار كأداة لجلب الإبداع وتنشيط القطاعات التقليدية في منطقة المتوسط»، أن المشروع يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المنسوجات والملابس والأحذية والملابس الجلدية، والمصممين والفنانين والمبتكرين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإبداع باعتباره جانبًا رئيسيًا لزيادة الفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء روابط بين القطاعات التقليدية والصناعات الإبداعية، ونتيجة لذلك، سيؤدي الابتكار الإبداعي إلى ترقية المنتجات وتحسين وضعها، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن المنسوجات، والأحذية والجلود من القطاعات التقليدية في منطقة المتوسط، ويقدر حجم مبيعاتها العالمي السنوي بأكثر من 280 مليار يورو وحوالي 2.7 مليون موظف يعملون بشكل رئيسي في الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90٪ من هذه الصناعة.

وأشار إلى أنه خلال العقود الأخيرة، تأثرت هذه القطاعات بالتباطؤ الاقتصادي ومنافسة قوية، مؤكدًا أن التحديات الرئيسية التي تواجهها تتمثل في ابتكار منتجات وعمليات، وإنشاء نماذج أعمال جديدة وخلق تحالفات تجارية مستدامة لتعزيز سلاسل القيمة، ولذلك سيعالج مشروع «[email protected]» هذه التحديات على وجه الخصوص.

كما تم خلال اللقاء التباحث حول تطوير تلك القطاعات بغرض تحديد احتياجاتها لدعمهم في إطار منح مشاريع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك ضمن المشروعات التعريفية الخاصة بالابتكار والإبداع لتنشيط القطاعات التقليدية في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط من خلال غرفة الإسكندرية.