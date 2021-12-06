الانتهاء من نقل مقر الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى طريق السويس

انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من نقل مقرها بمنطقة الدراسة إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة، وتم تزويد الإدارة بخدمات متطورة للتسهيل على المواطنين.

ويقع مقر الإدارة الجديد بالكيلو ٤,٥ بطريق "القاهرة – السويس" الصحراوي، بالقرب من معسكر مبارك للأمن.

ومن المقرر أن يفتتح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المقرات الجديدة بطريق القاهرة – السويس و الرحاب ، بجوار معسكر مبارك لقوات الأمن وذلك خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار العمل على تطوير المنظومة الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

و تسعى وزارة الداخلية لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها، وتم توفير خدمة إلكترونية لطلب تركيب الملصق الإلكتروني وإنهاء الإجراءات اللازمة من خلال بوابة مرور مصر، كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد تم اعتباراً من أول نوفمبر سحب رخصتي القيادة والتسيير لقائدي السيارات غير المثبت عليها الملصق الإلكتروني.

كماعملت الوزارة على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا تتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظاً على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكي المركبات ذات اللوحات الغير واضحة والمتعمد إخفائها والمطموسة أو تلك التي تم التلاعب فى بياناتها، سيتم إلغاء رخصتي القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

وتحقيقاً للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر احتمالا لوقوع الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، فقد تم تخصيص رقم (0121110000) للإغاثة على كافة الطرق السريعة، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة.