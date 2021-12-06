توجيه السيسى بتمكين ذوى الهمم يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.



وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أصحاب الهمم هم كنز مصر، وأن دعم الدولة لذوي القدرات لن يتوقف، كما أننا لم نصل بعد إلى التقدير الحقيقي لهم.



ووجه الرئيس، خلال مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أقيمت أمس في مركز المؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، جميع الجهات في الدولة بوضع المزيد من البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة، بحيث تصبح «جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءًا لا يتجزأ ومن الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام».



وخلال كلمته، أعلن الرئيس السيسي حزمة من الإجراءات التنفيذية، التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة، والموجهة خصيصا لذوي الهمم، من بينها: تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في جميع المحافظات جميع المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية الخاصة بذوي الهمم، والتوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم، لتمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية، وإنتاج قطاعات الإنتاج الفني والثقافي العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم، وإسهاماتهم في بناء «الجمهورية الجديدة»، وتوفير الهيئات الشبابية والرياضية برامج وأنشطة مخصصة لهم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، بالإضافة إلى التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم من أجل صقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل، ما يفتح لهم آفاق المستقبل.



وفي الجلسة النقاشية التي دارت بين الرئيس والمشاركين في الاحتفالية، وتضمنت رده على عدد من أسئلة ذوي الهمم، أعرب الرئيس عن أمله في أن يرى بلدنا الأفضل في الدنيا دولة حديثة، مؤكدا «أننا قطعنا في ذلك خطوة، ويتبقى ألف خطوة».



وقال: «أصعب لحظة في حياتي عندما شعرت بأن مصر يمكن أن تضيع»، مؤكدا خوفه وقتها على الناس وعلى مصر، لأن «تعدادنا كبير، ومشاكلنا كبيرة، وظروفنا صعبة».



وشدد الرئيس السيسي على أن أسعد لحظة في حياته لم تأت حتى الآن، مشيرا إلى أنها الحلم الذي يحلمه لبلده، ويتمنى تحقيقه بكل المصريين والشباب والكبار، و«قادرون باختلاف».



وأشار الرئيس إلى أن تطوير الريف المصري هو المشروع الأعظم والأكبر، ويهدف إلى إسعاد 60 مليون مصري، مضيفا أنه يحب العمل كثيرا، وأنه لا يستطيع أن يجلس دون عمل، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها، وأنه يسعى لتحقيق حلمه بالاعتماد على الله.



وقال الرئيس أيضا، خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «حوار مع الرئيس»، وأدارها الفنان أشرف عبد الباقي، إنه يحب الجميع، ولا عداوة له مع أحد، ويكره التطرف والتشدد والغلو.



وفي رده على سؤال حول مثله الأعلى، أوضح الرئيس أن والده هو مثله الأعلى، في حين أن والدته نموذج للحكمة والصبر، كما أن النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، «قدوة عظيمة».



وقال الرئيس ردا على سؤال من أحد الأطفال عما إذا كان يشعر بالسعادة كونه رئيسا لمصر: «أنا دائما أتوكل على الله وحده، فهو يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأدعو الله أن يساعدني ويعينني لكي أسعد الدنيا بما فيها»، مشيرا إلى أن «مصر ستكون أم الدنيا بفضل الله وفضلكم».



ورد الرئيس على أمنية أحد الشباب المشاركين في الجلسة بمقابلة نجم مصر الدولي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلا: «محمد صلاح بطل، ودائما مع مصر.. نجيبه لك».