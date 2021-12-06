الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن فى أطفيح بالجيزة.. اليوم

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم  الإثنين، الحكم علي 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن في أطفيح في الجيزة.

وأسند أمر الإحالة الي المتهمين، تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمدًا مع سبق الإصرار، على أثر خلاف سابق بينهم و بين عائلة المجني عليه، الأمر الذي آثار حفيظتهم في استجلاب أداة مما تستخدم فى الاعتداء "كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم، و ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بآداة كانت بحوزته، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره ، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته.

و كما أسند أمر الاحالة الي المتهمين من الأول و حتى السابع، استعراض القوة و لوحوا بالعنف كل الفريقين و استخدموه قبل بعضهما البعض و المارة من المواطنين و أهالى و قاطني قرية عرب الكريمات، و كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم و المساس بحريتهم بقصد ترويعهم و فرض السيطرة عليهم و تعرض حياتهم للخطر، و قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمون من السادس حتى الثامن، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمدًا مع سبق الاصرار بأن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فاحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

جنايات الجيزة الحكم 9 متهمين قتل مواطن أطفيح الجيزة

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