محافظ مطروح: صرف منحة الرئيس لـ4 آلاف عامل

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 22 مركز شباب ونادى رياضي، بالإضافة إلى إنشاء 12 ملعب خماسي منجل (نجيل صناعي) بمراكز الشباب والأندية الرياضية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية لإتاحة الرياضة للجميع، مؤكدا على أن فريق مركز شباب النجيلة حصل علي بكأس بطولة دوري المحافظات الحدودية.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 543 مشروعًا بإجمالي تمويل 60.3 مليون جنيه، حيث تم توفير نحو 1883 فرصة عمل، بالإضافة إلى إصدار رقم قومى لعدد 116 منشأة، و131 بطاقة ضريبية.

وأوضح محافظ مطروح أنه مع جائحة كورونا ووقف كثير من الأنشطة والاعمال إلا أن جهود تشغيل العمالة والبحث عن فرص عمل لم تتوقف، حيث قامت القوى العاملة بالتعاون مع الشركات بتوفير فرص عمل للشباب وتعيين 1403 أشخاص من إجمالي عدد المسجلين 3876 شخصًا، و11 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة من إجمالي 79 مسجلًا.

وأضاف أن محافظة مطروح شاركت في جهود الحفاظ على العمالة غير المنتظمة خلال فترة كورونا مع رعاية الدولة وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة حيث تم تقديم منحة عيد العمال لعام 2021 لعدد 9893 شخصًا بإجمالي 4.9 مليون جنيه، ومنحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لعدد 10044 شخصًا بإجمالي9.9 مليون جنيه ومبادرة حياة كريمة (عينك فى عنينا) بإجمالي مبلغ 125.587 جنيه.



وتابع محافظ مطروح أنه تم إصدار شهادات تامين لـ 14 ألف شخص بإجمالي 500 ألف جنيه وتحويلات لمحافظات أخرى للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 1.864 مليون جنيه، حيث تم حصر العمالة غير المنتظمة بمركز ومدينة العلمين الجديدة والتي بلغ عددها نحو 10 آلاف عامل.



وأشار إلى أنه تم استخراج عدد 4890 بطاقة رقم قومي بإجمالي مبلغ 293400 جنيه، وتسليم منحة رئيس الجمهورية لـ4 آلاف عامل بمبلغ 2 مليون جنيه ومنحة وزير القوى العاملة لـ5853 عاملا بمبلغ 2926500 جنيه، بالإضافة إلى منح صحية واجتماعية لـ 636 شخصًا بمبلغ 3 ملايين جنيه.

وأكد أنه تم التحاق 15 متدربًا بالورش التدريبية المتنقلة بأقسام الكهرباء والسباكة والحياكة للمساهمة فى تخفيف العيبئ على المواطنين من خلال التدريب على هذه المهن وعمل شهادة قياس مستوى مهارة لـ2398 شخصًا، وترخيص مزاولة حرفة لـ2398 شخصًا، وذلك في إطار توفير مزيد من فرص العمل ومصدر للدخل.