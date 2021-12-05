الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«107 أمهات» يحصد جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو بمهرجان القاهرة السينمائى

فيلم 107 أمهات
فيلم "107 أمهات"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق مساء اليوم الأحد، بدار الأوبرا المصرية، عن منح بيتر كيريكس وإيفان أوستروتشوفسكي جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم "107 أمهات - 107 Mothers"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.

الفيلم الروائي "107 أمهات - 107 Mothers"، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج بيتر كيريكس، وإنتاج جمهورية التشيك، وأوكرانيا، ومدته 93 دقيقة.

أحداث العمل تتناول قصة ليزيا التي ارتكبت جريمة عاطفية، أدت إلى الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات في أحد السجون الإصلاحية للنساء في أوديسا، وأنجبت هناك طفلها الأول وسط عالم تسكنه النساء فقط.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

تمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".

يشار إلى أن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختتمت فعاليات دورتها الـ43،  مساء اليوم الأحد، حيث شهدت عرض أكثر من 100 فيلم من 63 دولة، من بينها 27 فيلمًا ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

السجادة الحمراء نجيب محفوظ دار الأوبر فاتن حمامة لجنة تحكيم عضو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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