«المصرية للأسماك»: تطوير الفروع ومدها بأحدث أجهزة المراقبة وأدوات الشوى والقلى

تقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطوير فروع تابعة للشركة في مناطق مختلفة أبرزها في منطقة سفير بمصر الجديدة والسيدة زينب وكوبري القبة وباب اللوق والأميرية وغيرها من الفروع.

وأكد محمد عبد الباري، عضو اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد الفروع المتطورة بلغت نحو 6 فروع ثابتة تابعة للشركة، حيث تشمل أدوات التطوير في تلك الفروع أحدث أجهزة الشوي والقلي وشاشات العرض والتكييفات وأجهزة المراقبة والكاميرات لتكن مناسبة وتقدم خدمات على أعلى مستوى.

وأضاف عضو عبدالباري أن بعض الفروع تقوم بتوفير السلع التموينية فارق نقاط الخبز بجانب طرح الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 30%.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم استلام كميات من منتجات بحيرة ناصر، حيث يتم طرح البلطي الأسواني الشبارة بـ23 جنيهًا للكيلو والبلطي الأسواني الدباش بسعر 34 جنيها للكيلو وقشر البياض المتوسط بسعر 35 جنيها، حيث يصل وزن السمكة الواحدة إلى نصف كيلو، وقشر البياض الكبير بسعر 75 جنيهًا، حيث يصل وزن السمكة الواحدة من كيلو ونصف إلى 2 كيلو جرام.

وتابع أنه يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا واللحوم الهندية بسعر 56 جنيهًا واللحوم المفروم بسعر 70 جنيهًا.