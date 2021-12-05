أليوشا بطل فيلم softie: أول مرة أمثل والموضوع كان صعب

قال الطفل أليوشا بطل فيلم softie إن الفكرة في البداية كانت صعبة عليه، ولم يستوعبها بسهولة حتى ساعدته والدته في استيعابها: "أول مرة أمثل، وأول مرة أخوض التجربة والموضوع في البداية كان يقلق".

أضاف أليوشا، لـ"الدستور": "المشاهد الصعبة بالنسبة ليَّ مشهد الصراخ في وجه أهلي عندما كانوا يتناولون الطعام"، لافتًا إلى أنه يوجد تجانس بين شخصيته في الفيلم وفي الحقيقة وهو حب الرقص.

وناقش الفيلم الفرنسي softie ـ رقيق - قضية انتقال الأطفال من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة وهذا يحدث بدايةً من 10 سنوات، مثلما روى العمل الذي بدأت أحداثه تزداد تشوقيًا حينما تشاهده يميل لجنسه وليس للجنس الآخر، وبالتحديد لمُعلمه لأنه يقدم له الدعم بشكل دائم في ظل عدم فهم ووعي الأهل والاهتمام بطفلهما، وتناولها الفيلم بشكل دقيق وبدون ابتزاز أو تجاوز في طرح الفكرة من صنّاعه.